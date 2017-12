Simpósio sobre “HIV + Visibilidade” acontecerá no próximo dia 06 no IFRN

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Mobilizações em todo o mundo neste 01 de dezembro em torno da “Luta Contra a AIDS” são realizadas com o intuito de alertar a população para a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o HIV. Neste “Dezembro Vermelho”, assim como em outras campanhas como “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, diversas ações serão realizadas para reforçar a luta destas pessoas e a conscientização da população sobre a doença. Em Currais Novos, no próximo dia 06 de dezembro, no auditório do IFRN, acontecerá o “II Simpósio HIV + Visibilidade”, que realizará debates em torno desta luta. Quem desejar participar do simpósio poderá realizar a inscrição no local.

PROGRAMAÇÃO

II Simpósio “HIV + Visibilidade” – 06 de Dezembro, IFRN Currais Novos

Mediador: Professor Dr. Lucas Melo (Docente UFRN/EMCM)

8h30 às 9h: Situação epidemiológica e notificações dos agravos do HIV/AIDS no município de Currais Novos. Enfermeira Verônica Kristina Cândido Dantas, Coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica de Currais Novos.

9h às 9h30: Apresentação do fluxo de atenção do HIV/AIDS na região do Seridó. Deise Costa (Psicóloga do SAE)

9h30 às 9h50: Debate

9h50 às 10h10: Intervalo

10h10 às 10h40: Ações de promoção à saúde da pessoa que vive com HIV. Ruan Kevin Gusmão (Discente UFRN/EMCM) e Victor Régis dos Santos (Discente UFRN/EMCM)

10h40 às 11h10: Relato de experiência do viver com HIV. Esdras Rodrigues Gurgel (Advogado/Pedagogo)

11h10 às 11h30: Debate

12h: Entrevista na Sidys