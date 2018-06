Símbolo do sertão, casa de taipa é construída no Centro de Apodi

Por Isaiana Santos, Inter TV Costa Branca/(Foto: Reprodução/Inter TV Costa Branca )

O mês de junho é um período que resgata as tradições nordestinas. E pensando nisso, foi construída uma casa de taipa no Centro de Apodi, município da região Oeste potiguar. Feita de barro e madeira, o símbolo do sertão atrai moradores e visitantes para o local, que conta ainda com apresentações de violeiros.

A casa tem decoração simples, com objetos típicos do interior potiguar, como rede armada na sala, símbolos católicos, como terço e oratório, nas paredes e utensílios feitos de palha, barro e ferro. “Me traz lembranças boas da minha infância. Me criei em casa de taipa”, conta a dona de casa Estefânia Costa.

Mas para alguns a casa revela novidades. A estudante Monalise Araújo disse nunca ter visto alguns dos objetos encontrados na casa, como o pilão, que só conseguiu identificar com a ajuda de sua mãe, Antônia Geraldina. “Tinha pilão na casa da minha mãe. Pilei mungunzá e arroz”, conta a dona de casa.

E para embalar as noites ao redor da casa de taipa, a cantoria dos violeiros alegra o público com versos de rimas. O projeto foi idealizado por artistas locais e a prefeitura da cidade.