Setur RN reforça divulgação potiguar para agentes de viagem na Argentina

A divulgação e promoção dos destinos potiguares na Argentina não param. Hoje (14) é a vez de o Governo do Estado desembarcar em Buenos Aires para participar do evento promovido pela All Seasons, uma das operadoras responsáveis pelo maior número de vendas de pacotes para o Rio Grande do Norte no país.

O evento ‘Dia do Brasil na Argentina’, com ênfase no Nordeste, recebeu três estados da região: o Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. O RN está representado pela subsecretária estadual de Turismo, Solange Portela, com presença viabilizada com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial.

“Esse intensivo de investimento na Argentina tem gerado resultados evidentes para nosso turismo. E ao longo desses quase três anos de gestão também verificamos a necessidade de estarmos cada vez mais presentes neste mercado”, destacou o titular da pasta de turismo, Ruy Gaspar.

Segundo dados da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, se o crescimento do mercado estrangeiro no Estado potiguar foi de 12% se comparado os anos de 2015 e 2016, sendo o único do Nordeste a registrar aumento, o número de turistas argentinos no Rio Grande do Norte cresceu 150%, no mesmo período.

Solange Portela distribuirá kits com material gráfico institucional de divulgação, além de degustação de castanhas e oferta de artesanatos típicos. Um filme promocional do Estado potiguar também será apresentado aos 150 agentes de viagem presentes ao Delta Eco Spa Hotel, onde é realizado o evento, seguido de apresentação da subsecretária.

“Esses agentes são os responsáveis diretos pela venda dos nossos destinos. Será um encontro em que poderemos mostrar nossas potencialidades e estabelecer vínculos para aumentar esse intercâmbio. Importante destacar que, após a apresentação institucional, a equipe da All Seasons faz uma explanação sobre os pacotes a serem comercializados para o Brasil, e o RN é um deles”, lembrou Solange Portela.

Divulgação

Também neste ano de 2017, a jornalista argentina Mercedes Aime, responsável pelas revistas Contraseñas e Audi, voltadas ao mercado de luxo, visitou alguns dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte para produzir oito páginas nessas duas revistas. Um tour organizado pela Emprotur e bancado via parcerias com o trade e a Embaixada Argentina no Brasil.

Há poucas semanas, representantes da Setur RN e da Emprotur participaram do maior evento de turismo da América Latina, a FIT, realizada este ano mais uma vez em Buenos Aires e em que o Estado potiguar repetiu o feito de uma presença marcante com estante próprio, também viabilizado com recursos do Governo Cidadão.