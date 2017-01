Setor público tem em 2016 déficit primário de R$ 155,791 bilhões

O setor público registrou déficit de R$ 155,7 bilhões em 2016, conforme dados divulgados está manhã pelo Banco Central (BC). O rombo equivale a 2,47% do Produto Interno Bruto Interno Bruto (PIB) e é o pior da série histórica iniciada pela autoridade monetária em dezembro de 2001. Para calcular a necessidade de financiamento do governo, são levados em conta o desempenho do governo federal, dos estados, dos municípios e as estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras. Somente em dezembro, o déficit acumulado chegou a R$ 70,7 bilhões. Além disso, o governo desembolsou R$407 bilhões com o pimento de juros da dívida em 2016. Com a soma dos prejuízos, o déficit nominal do país alcançou R$ 562,8 bilhões em 2016, correspondente a 8,93% do PIB.

Antonio Temóteo – Correio Braziliense