Setor de Tributação da Prefeitura é transferido para o Centro Administrativo no antigo SESI

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Setor de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Currais Novos está em novo endereço a partir desta segunda-feira (16), sendo transferido do anexo do INSS para o Centro Administrativo no antigo prédio do SESI (Rua Abílio Chacon s/n, bairro JK), que já abriga as secretarias de Obras, Saúde, Administração, Procuradoria, Finanças, além da Ouvidoria, Controladoria e Arquivo

Municipal.