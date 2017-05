Sethas-RN realiza 1º Feira de Artesanato Talentos da Costa Branca, em Macau

A Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), por meio do Governo Cidadão, realiza de 31 de maio a 03 de junho, a 1º Feira de Artesanato Talentos da Costa Branca, em Macau, no largo de eventos da cidade, das 16h às 23h. O evento tem o objetivo de apoiar e fomentar ações de fortalecimento e consolidação de artesãos autônomos, associações e cooperativas de artesanato, focados na melhoria e no aumento da produção e inserção dos produtos no mercado.

A feira, que beneficiará cerca de 70 artesãos da região, terá produtos artesanais de tipologias características, além da gastronomia da região. O Programa Estadual de Artesanato (Proart), já realizou feiras nas regiões agreste, Seridó e Vale do Assú.

“Essa feira é uma iniciativa para promover o artesanato em todo o Rio Grande do Norte e o Proart está trabalhando para garantir o reconhecimento desses produtores de cultura. Além disso, ela é um caminho para os artesãos escoarem suas mercadorias”, disse a secretária da Sethas, Julianne Faria.

Desde 2015, a Sethas-RN, trabalha para fomentar e valorizar a cadeia produtiva de artesanato e gerar renda para mais 8 mil artesãos cadastrados no Proart-RN. Por meio da realização de feiras, participação dos artesãos em feiras nacionais e internacionais, e incentivos como o Microcrédito do Empreendedor, os artesãos arrecadaram o ano passado mais de R$ 1,5 milhões.