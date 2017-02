Sethas-RN leva ações para o Seridó

Nesta quinta-feira (16), a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas-RN), levará uma série de ações para o Seridó, como parte da agenda que o Governo do RN vai realizar na região.

A primeira ação será na cidade de Jucurutu, onde serão entregues 600 cheques do programa Microcrédito do Empreendedor, com financiamentos de R$ 3 mil a R$ 6 mil, totalizando um investimento de quase R$ 2 milhões. Serão beneficiados pequenos empreendedores formais e informais dos seguintes municípios: Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parelhas, Caicó, São Fernando e Carnaúba dos Dantas. O evento vai acontecer, às 10h30, no Ginásio Poliesportivo Francisco Eufrásio Medeiros, no Bairro Abraão Lopes.

Com o governador Robinson Faria, a secretária da Sethas-RN, Julianne faria, vai inaugurar o Restaurante Popular de Jardim de Piranhas, no horário do almoço. A unidade, localizada no bairro Santa Cecília, vai oferecer diariamente 300 refeições ao preço de R$1 real. Com essa nova unidade, serão 30 Restaurantes Populares em todo o Estado, totalizando21.500 refeições diárias.

Para finalizar a agenda de ações da Sethas-RN na região, será assinada em Caicó, às 17h, a ordem de serviço para instalação da Central de Comercialização do Artesanato do Seridó, no prédio da antiga Casa de Coletoria, na Rua José Hermínio, Bairro Paraíba. A central vai beneficiar cerca 3 mil artesãos do Seridó.