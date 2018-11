Sessão Solene do Legislativo potiguar homenageia categoria médica

Crédito das Fotos: João Gilberto



O Dia do Médico – comemorado anualmente em 18 de outubro – foi celebrado em sessão solene de ontem dia (14), na Assembleia Legislativa. A solenidade atendeu requerimento do presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) e homenageou 24 médicos, indicados pelos deputados, representando toda a categoria dos profissionais da medicina no Estado.

“Esta sessão solene é marcada pela alegria de poder homenagear a quem tanto tempo tem dedicado suas vidas, ao processo de curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar em todas as oportunidades. São pessoas marcadas pela força de um ideal, a crença num futuro melhor para a humanidade, característica que lhes sustenta e lhes impulsiona no prosseguimento dessa jornada. Os homenageados são pessoas cujos nomes são sinônimos de dedicação”, afirmou Ezequiel Ferreira de Souza.

Em discurso representando os homenageados, o médico ortopedista Ivan Lucena de Almeida relembrou o início da carreira. “Fiquei muito emocionado com essa homenagem. Com 38 anos de medicina, atuando como professor e ortopedista na rede pública e privada. Me pergunto porque decidi ser médico? Eu não tinha nenhum parente na minha família, mas aconteceu. A minha grande missão como médico foi tratar dos pacientes pelo SUS, da deformidade de pé torto congênito. E ajudar essas pessoas não tem preço”, disse.

HOMENAGEADOS

Napoleão de Paiva Sousa

Raphael Machado Gonçalves

Ivan Lucena de Almeida

José Targino Segundo Neto (Dr. Targininho)

Cleanto Carlos Rego

Flávio Cunha; Antônio Jácome de Lima Junior

André Corsino da Costa

Gustavo Montenegro Soares

Ludmilla Almeida da Rocha Ribeiro de Oliveira

Francisco José Batista de Lima Júnior

Antônio Medeiros Dantas Filho

Juliana Florinda Rêgo

José Torquato de Figueiredo (In Memorian)

Giselda Trigueiro (In memorian)

Alderley Torres de Medeiros

Beatriz Fernandes

Mário Arnaud Melo de Abreu

Rogério José Nelson dos Santos

Nadja Tássia Veríssimo

Jahyr Navarro da Costa

Rubens de Andrade Lisboa (In memorian)

Jean Frederico Falcão do Carmo

Murilo Celeste Barros