Sesed detalhe chegava de novas viaturas para as forças de segurança

Crédito Sesed RN

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) receberá, nas próximas semanas, o incremento de mais viaturas para as policiais do Estado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (11), durante coletiva de imprensa na sede da Sesed, no Centro Administrativo.

A secretária da Segurança do Estado, Sheila Freitas, explicou que esta semana o Rio Grande do Norte já recebeu 107 novas viaturas, sendo 57 para a Polícia Civil – com recursos do Governo Cidadão – e 50 para a Polícia Militar, por meio de um aditivo de contrato. Parte desses veículos já está sendo utilizada nas ruas, enquanto os demais estão em fase final de colocação de equipamento. Inicialmente, esses carros serão distribuídos em Natal e Região Metropolitana, além de Mossoró.

A titular da Sesed ainda lembrou dos convênios já firmados com o Tribunal de Justiça, que garantirá 23 novas viaturas para a Polícia Militar e com a Assembleia Legislativa do RN – serão mais 50 veículos. “Estamos esperando Também temos um convênio com a Senasp com recursos de aproximadamente R$ 5 milhões, direcionados apenas para a PM. São 50 viaturas SUV, 27 motocicletas e 25 tablets. Falta apenas a assinatura do secretário nacional de segurança para que o Governo do Estado deposite a contrapartida de R$ 300 mil e receba o investimento”, explicou Sheila.

Sobre as questões estruturais de delegacias e batalhões, além de equipamentos para os policiais, a secretária afirmou que o Estado está para receber cerca de R$ 100 milhões em recursos federais e que a destinação desses valores será discutida com as associações representativas das forças de segurança. “Em breve sairá um decreto, onde vai determinar que as associações policiais possam se reunir com periodicidade com o Governo para discutir onde os recursos podem ser melhor empregados”.

A Sesed também recebeu investimentos oriundos do Governo Cidadão. Foram R$ 64 milhões que, dentre outras coisas, foram utilizados no Centro integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), com a implementação da nova rede de logística, com o incremento de 150 câmeras para Natal e Grande Natal, além da aquisição de 57 viaturas descaracterizadas para a Polícia Civil.