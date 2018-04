Sesc realiza programação em Caicó durante o mês para celebrar Dia do Trabalhador

Crédito: Lorena Gurgel

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de saúde.

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys.

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na área verde da unidade.

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20.

Circuito Sesc de Corridas

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e segurança, postos de hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br.