Sesc lança projeto literário que circulará pelo RN

O Serviço Social do Comércio (Sesc), instituição do Sistema Fecomércio, circulará por todo o Brasil com o Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. O projeto estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e novas formas de produção literária. O lançamento do projeto no Rio Grande do Norte acontecerá dia 7 de março, às 17h, no Sesc Cidade Alta, em Natal, e contará com bate-papo com escritores potiguares selecionados para participar do projeto.

70 autores de diversos lugares do país percorrerão cidades onde o Sesc atua para participar de atividades literárias gratuitas, incluindo dois potiguares: Milena Azevedo e Márcio Benjamin. Os escritores papa-jerimuns visitarão ao todo 10 cidades brasileiras. Dentre os participantes de 2018, nomes como Daniel Galera, Stella Maris Resende, Cidinha da Silva, André de Leones e Bruna Beber percorrerão o país. Entre março e dezembro, serão realizados mais de 700 encontros, apresentações e oficinas.

Aqui no estado, até outubro desde ano, as unidades da instituição em Natal (Sesc Cidade Alta), Mossoró e Caicó receberão cinco escritores, que participarão de ações literárias diversificadas. A programação começa com o Circuito de Autores, do qual participarão as escritoras Stella Maris (RJ) e Claudia Lins (AL). Especialistas em literatura infanto-juvenil e premiadas na áreas, as autoras realizarão contação de histórias em Natal (17/04, às 15h30) e no Sesc Caicó (19/04, às 9h).

A programação segue em setembro, quando o escritor Sergio Bello (TO) apresenta narrativas orais cênicas em Natal (14/09, às 16h) e no Sesc Mossoró (16/09, às 14h). O Circuito de Criação Literária encerrará o projeto em outubro no estado. O desenhista, ilustrador e escritor Ciro Gonçalves (SC) ministrará uma oficina de escrita criativa de 14 a 20/10, das 9h às 12, no Sesc Mossoró. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo e-mail literatura@rn.sesc.com.br. Estão aptas a participar pessoas a partir dos 16 anos de idade.

A programação completa no RN está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.

Galeria Sesc

O lançamento do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leiturascoincidirá com a vernissage da exposição Siso Oro: imagens falantes. A exposição, que inspira-se no candomblé e retrata orixás e suas histórias, abre oficialmente o calendário 2018 da Galeria Sesc Cidade Alta, sendo um dos seis trabalhos escolhidos via edital para ocupar a galeria até dezembro deste ano. A vernissage está marcada para as 19h.