Sesc está com inscrições abertas para o Brincando nas Férias

Até o próximo dia 17, o Sesc RN está com inscrições abertas para o projeto Brincando nas Férias, que oferece a crianças de 4 a 12 anos uma semana de atividades recreativas nas unidades do Sesc Potilândia, Macaíba e Caicó. A programação é monitorada por educadores físicos e contempla ações esportivas e recreativas, entre elas banho de piscina, gincana, sessões de cinema, contação de histórias, apresentação de fantoches e show infantil.

As vagas são limitadas e as matrículas têm o custo de acordo com a categoria do cartão Sesc (comerciário, conveniado e usuário). Em Caicó, a programação acontece de 23 a 27/01; em Potilândia, de 22 a 27/01 e em Macaíba de 16 a 20/01. Para a turma de Potilândia, no último dia de colônia haverá ainda um passeio para o Complexo Capiba Fazenda Park Hotel, localizado em Pirangi do Norte. Os interessados devem pagar o valor extra de R$ 25,00, que inclui o translado (ônibus) e a entrada na fazenda.