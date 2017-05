Sesc está com inscrições abertas das vagas remanescentes dos cursos preparatórios para o Enem

Estão sendo oferecidas 23 vagas distribuídas em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó

O Serviço Social do Comércio está com inscrições abertas das vagas remanescentes para os cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 23 vagas disponibilizadas em quatro cidades potiguares: Natal (Zona Norte: 10 e Centro:2), Macaíba (2), Mossoró (7) e Caicó (2).

Para se candidatar é preciso se inscrever nas centrais de relacionamento das unidades Sesc de cada cidade. As inscrições são feitas mediante taxa de R$ 20, valor este que o aluno ou responsável deverá pagar mensalmente até outubro. As vagas são destinadas exclusivamente para trabalhadores do comércio e seus dependentes

O conteúdo do curso contempla aulas e materiais didáticos referentes às disciplinas abordadas no Exame – Línguas Portuguesa e Estrangeira, Artes, História, Geografia, Ciências da Natureza, Química e Matemática e suas tecnologias.

Para se inscrever, é preciso estar munido de cópias dos documentos de identidade (RG e CPF), incluindo dos pais ou responsáveis em caso de menores de idade; comprovante de residência; histórico escolar do Ensino Médio ou declaração de que está cursando o Ensino Médio; cópia do cartão de associado Sesc RN (categorias comerciário ou dependente de comerciário).

As aulas serão ministradas até o dia 31/10, pela manhã e à noite, nas unidades Senac da Zona Norte e Senac Centro (Natal), de Mossoró e de Macaíba, exceto em Caicó, onde os alunos assistem às aulas no Colégio Universitário de Caicó (CUCA).

Sobre o projeto

Desde 2012, o Sesc RN disponibiliza aulas e cursos para que alunos concluintes e que já concluíram o Ensino Médio se prepararem para o Enem. Nestes cinco anos, o projeto já ofertou 2.833 vagas. Em 2017, serão destinadas 150 vagas a Natal, 160 a Mossoró, 100 a Caicó e, pela primeira vez, 50 a Macaíba.