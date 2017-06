Sesc apresenta shows em sua concha acústica de Caicó

A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, será a vez do show “A música brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os ingressos já podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 5,00 (comerciário) e R$ 10,00 (comunidade).

Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música brasileira e o RN” conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara Costa e Isaque Galvão, além do GMP Trio. A banda base será composta por Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson Melo (bateria).

O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do estado, influenciados pelos ritmos e características que compunham o cenário cultural brasileiro em suas épocas: o choro de K-Ximbinho; o coco de Chico Antônio; o forró de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e Nubia Lafayette; o rock Jovem Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do show é assinada por Zé Dias.

Sobre o Sesc RN

O Sesc é uma instituição sem fins lucrativos ligada ao Sistema Fecomércio que existe desde a década de 1940 no Rio Grande do Norte. É mantida por empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado e atua nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

Atualmente, possui 14 unidades operacionais fixas em funcionamento, localizadas em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Além disso, conta com três unidades móveis: a BiblioSesc, a Sesc Saúde Mulher e a OdontoSesc. Também desenvolve ações sistemáticas em diversos municípios do estado.

Desde 1999, o Sesc está em Caicó com uma estrutura diferenciada para a população. A unidade oferece diversos serviços e equipamentos, como biblioteca, Escola Sesc, lanchonete, projeto sociais como Sesc Cidadão e Trabalho Social com Idosos, ginásio, piscinas, concha acústica para apresentações culturais, domingos recreativos, modalidades esportivas como Zumba e hidroginástica, CineSesc e o projeto Letra & Música, que promove shows de artistas potiguares sempre às sextas-feiras. Para saber mais sobre o que o Sesc Caicó oferece, ligue (84) 3421–2337.