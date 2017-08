Sesc abre inscrições para oficina sobre dramaturgia do palhaço em Caicó

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó.

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas.

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na prática.

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado pelas Edições Sesc/SP 2016.

Sobre O Sesc Dramaturgias

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó.

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016);