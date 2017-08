Sesc abre inscrições para 3º Curso de Folclore

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com inscrições abertas para o 3º Curso de Folclore e Cultura Popular do RN. Realizado em parceria com a Comissão Norte-rio-grandense de Folclore, o curso focará na cultura papa-jerimum com palestras de 27 facilitadores e 7 aulas-show. As inscrições podem ser feitas até o dia 18/08 nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc Cidade Alta e Zona Norte, ambas em Natal.

O 3º Curso de Folclore e Cultura Popular acontecerá entre 19 de agosto e 21 de outubro, sempre aos sábados, no auditório do Sesc Cidade Alta. Os valores variam de acordo com a categoria, sendo R$ 30,00 para comerciários, R$ 40,00 para conveniados e R$ 50,00 para usuários. O curso terá um total de 40 horas e será emitido certificado para os participantes.

Artesanato, culinária, lendas e crendices, literatura de Cordel, teatro de João Redondo, religiosidade, autos e danças populares serão alguns dos temas abordados em um total de dez encontros. Entre os facilitadores, estarão nomes como Iaperi Araújo, Severino Vicente, Daliana Cascudo e Carlos Zens. Desde 2015, 331 pessoas foram formadas pelo curso promovido pelo Sesc, que visa difundir, valorizar e perpetuar as diversas manifestações culturais populares do estado.

Mostra Sesc de Arte e Cultura

A iniciativa integra a Mostra Sesc de Arte e Cultura, projeto realizado pelo Sesc durante todo o mês de agosto em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na diversificada programação cultural, estão shows musicais com artistas locais, capacitações, apresentações teatrais e o projeto Sonora Brasil, que trará ao RN o show do grupo sergipano Samba de Parea da Mussuca. A programação completa está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.

O projeto acontece há 10 anos no Sesc Zona Norte e, há quatro anos, é promovido no formato simultâneo em diversas cidades potiguares.