Sesc abre inscrições de curso para gestantes em Natal e Caicó

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, que está com inscrições abertas em Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, e em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de Relacionamento das respectivas unidades. O número de vagas é limitado.

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na gestação e para o bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e práticas fisioterápicas para gestante e bebê.

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil.

Arrecadação no Agosto Dourado

Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos de vidro para armazenamento do leite materno. O material será doado para maternidades e bancos de leite em Natal, Mossoró e Caicó.

Serviço:

O quê? Sesc realiza curso para gestantes em Natal e Caicó

Inscrições?

Caicó: até dia 11/08 | Central de Relacionamento Sesc Caicó. (84) 3421-2337.

Realização do curso: 14 a 17/08

Natal: até o dia 31/08 | Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta. (84) 3133-0360.

Realização do curso: 04 a 06/09

Valor do curso (Natal e Caicó): R$ 15,00 (comerciário e dependente) e R$ 30,00 (conveniado e usuário)

Mais informações sobre o curso para gestantes e da arrecadação no Agosto Dourado estão disponíveis em:www.sescrn.com.br