Sesap quita dívidas com cooperativas médicas de Mossoró

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu ordem de pagamento referente há três meses de atraso de serviços prestados por empresas médicas e de fisioterapia ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A Sesap quitou o débitos dos meses de abril, junho e julho, ficando pendente apenas o mês de maio, cujo pagamento deverá ser efetivado entre os dias 20 e 25/08/17. O valor mensal do repasse é de cerca de R$ 1 milhão, a soma dos três meses gira em torno dos R$ 3 milhões.

De acordo com informações do diretor do HRTM, Jarbas Miguel Fernandes Mariano, o pagamento de maio ainda não pode ser realizado porque até então os recursos eram oriundos da Fonte 100, ou seja, provinham dos cofres do Estado, dependendo exclusivamente da arrecadação estadual. A partir de junho em diante, o pagamento está sendo feito pela Fonte 162, com recursos federais, decorrentes da decretação do Estado de Calamidade na saúde pública do RN.

”A nossa previsão é de que os profissionais que paralisaram os serviços retornem imediatamente às atividades e todo atendimento seja normalizado. Graças a Deus, não foi necessário transferir um único paciente para Natal, resolvemos todos os casos aqui”, disse o diretor.

O pagamento contemplou cinco empresas médicas e uma de fisioterapia. São elas:

Sociedade de Ortopedia de Mossoró (SOM) – serviços de trauma-ortopedia

Clinica de Cirurgiões de Mossoró (CCM) – serviços de cirurgia geral

Clínica de Anestesiologistas de Mossoró (CAM) – serviços de anestesia

Serviço de Assistência Médico-Ambulatorial (SAMA) – serviços de clinica médica e UTI

NEO Clínica – serviços de pediatria

Clínica de Fisioterapia de Mossoró – serviços de fisioterapia.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde Pública