Sesap e MP comemoram resultados do projeto Nascer com Dignidade

Em audiência pública na manhã desta segunda-feira (29) a Secretaria de Estado da Saúde Pública e o Ministério Público do RN (MPRN) comemoraram o sucesso do projeto “Nascer com Dignidade”, uma parceria da Sesap e MP, iniciada em 2011.

Coordenado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública (Caop-Saúde) o projeto promoveu uma articulação entre diversos órgãos para fortalecimento das ações assistenciais na rede de atenção à saúde da mulher e da criança, com o intuito de contribuir com a redução dos índices de mortalidade materna e neonatal. As ações contaram com o apoio do Comitê Estadual para redução da mortalidade materno-infantil e das coordenações de Saúde da Mulher e da Criança da Sesap.

Na solenidade, o secretário de Saúde, George Antunes recebeu uma placa de homenagem. “É uma parceria muito importante, todas as intervenções feitas ajudaram muito nosso trabalho e eu só tenho a agradecer. Dedico essa homenagem a toda equipe da Rede Cegonha e Atenção Básica”, disse George Antunes.

No decorrer dos seis anos de execução do projeto, foi feito um levantamento dos serviços oferecidos nas 8 regiões de saúde, com 143 cidades alcançadas, adesão de 59 promotorias, 71 cidades receberam visita técnica, além de 43 unidades hospitalares em todo o RN. Foram promovidas reuniões técnicas com diversas secretarias de Saúde; instauração de inquéritos civis, com a expedição de requisições de informações; visitas em equipamentos de Saúde da Atenção Básica; entrevistas com as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF); visitas em unidades hospitalares; celebração de Termos de Ajustamento de Condutas; Recomendações; promoção de Audiências Públicas e Ações Civis Públicas ajuizadas.

Ministério Público do RN