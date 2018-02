Sesap divulga lista de isentos da taxa de inscrição no Processo Seletivo Simplificado

Crédito: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde Pública

Os candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição no processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) já podem acessar o resultado preliminar. O Diário Oficial do Estado divulgou na edição desta quarta-feira, 07, as inscrições que foram deferidas.

Link http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20180207&id_doc=599325

Para ter acesso ao benefício, o candidato deve atender às exigências do edital, como ser doador de sangue e de leite materno, desde que comprovem através de documento original ou cópia autenticada, ou que trabalhe para a Justiça Eleitoral.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, no dia 17 de fevereiro saem as listas com as inscrições válidas e dos candidatos com deficiência. E o resultado final estará disponível a partir do dia 10 de março.

O processo seletivo regido pelo edital nº 01/2018 ofereceu 553 vagas para contratação temporária e teve 3.080 candidatos inscritos. Os aprovados se dividirão entre as sete categorias publicadas no edital. Os cargos com maior procura foram os de técnico em enfermagem, com 1.418 inscritos, e enfermeiro, com 1.063 candidatos. A Sesap vai contratar ainda técnicos em radiologia e em biodiagnóstico, fisioterapeutas, farmacêuticos/bioquímicos e médicos. Esses profissionais atuarão preferencialmente nos hospitais de Natal e região metropolitana em caráter temporário.