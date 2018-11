Sesap dará apoio aos Jogos Escolares da Juventude

Representantes do Comitê Olímpico Brasileiro estiveram na manhã desta terça-feira, 06, no edifício sede da Sesap, a convite do secretário estadual da Saúde, Sidney Domingos. O encontro aconteceu para tratar do apoio da Sesap aos Jogos Escolares da Juventude, que acontecem de 12 a 25 de novembro, em Natal/RN. A cidade receberá mais de cinco mil atletas com idades entre 12 e 17 anos, vindos de escolas de todo o País para disputas em 14 modalidades, como basquete, futsal, handebol vôlei, ginástica ritmica e judô, entre outras.

O coordenador geral dos jogos escolares, André Mattos, e o coordenador regional, Cézar Nunes, conheceram o fluxo de atendimento aos atletas nos hospitais estaduais, caso ocorra necessidade de encaminhamento a uma das unidades da Sesap. A coordenadoria de hospitais (Cohur) terá uma equipe disponível nas 24 horas para dar total apoio aos participantes, prestar informações e regular atendimentos. O trabalho ocorrerá em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 RN) e SAMU Natal.