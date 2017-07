Sesap capacita profissionais da Atenção Básica

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) inicia hoje (03) a primeira etapa do Curso de Capacitação para Profissionais da Atenção Básica sobre a Saúde da Pessoa Idosa, realizado em parceria com o Hospital do Coração (HCOR) de São Paulo e Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS).

O objetivo é capacitar os profissionais para oferecer um atendimento diferenciado à população idosa através do uso da caderneta de saúde da pessoa idosa, distribuída pelo Ministério da Saúde. Conta com momentos presenciais e ensino a distância, com carga horária total de 46 horas, com previsão de encerramento para o mês de outubro. O curso é destinado a profissionais dos 68 municípios do RN que fizeram adesão à caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, que serão multiplicadores do conhecimento adquirido entre os outros profissionais de saúde de seu território.

Os momentos presenciais do curso serão realizados no Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), instituição parceira da Sesap. Estão participando desta primeira etapa, as técnicas: Andréa da Costa Aita, da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde. Do HCOR de São Paulo estão Jeane Quintans, Otília Seiffert e Enilda Lara.

Pela Sesap, ajudando na organização, estão Rosalba Miranda de Sales, Isa do Vale, Jaíra Perez, Jussara Dantas e Ivana Fernandes, além de representantes das Regionais de Saúde e técnicos de referência em Saúde da Pessoa Idosa.