Servidores estaduais fazem ato público na Governadoria nesta quarta-feira

Crédito da foto: Arquivo/Jornal de Fato

Servidores estaduais fazem um novo ato público nesta quarta-feira (04). O movimento está marcado para acontecer na Governadoria, em Natal.

A manifestação está programada para ocorrer às 08 horas de amanhã, com concentração no Centro Administrativo.

O ato público deve reunir diversas categorias do funcionalismo público estadual. As reivindicações incluem salários em dia e pagamento do 13º de 2017.

A Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do RN (ASSPMBMRN) confirmou adesão ao movimento. coordenado pelo Fórum dos Servidores.

Para o subtenente Eliabe Marques, presidente da ASSPMBMRN, a pauta da manifestação contempla aos servidores de um modo geral e os policiais militares não poderiam ficar de fora. “Contamos com a participação dos colegas, pois a luta se faz com presença, e este assunto penaliza toda a categoria”, afirmou.

Na última terça-feira (26), Marques e presidentes de outras associações se reuniram com representantes do Governo do Estado para discutir a efetivação do Termo de Compromisso. Dos 25 itens, apenas oito foram cumpridos, restando pendências no âmbito financeiro, como o pagamento do 13° salário e reivindicações de melhorias nos equipamentos e unidades de trabalho.

Segundo a ASSPMBMRN, a equipe do Governo recebeu as sugestões de pagamento das associações e assegurou dar retorno até esta terça-feira (03), o que não aconteceu, conforme a Associação. Para Marques, os resultados da reunião não foram como esperado. “As associações continuam na batalha para a resolução de todas as demandas pendentes”, disse ele.