Servidores do RN são capacitados em Contabilidade Pública pela ENAP

Servidores do Rio Grande do Norte estão se capacitando em Contabilidade Pública até a próxima sexta-feira (27) na Escola de Governo. O curso é um investimento do Governo do RN por meio do Governo Cidadão e Banco Mundial e é realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que pela primeira vez está vindo ao RN qualificar os servidores estaduais.

O objetivo do treinamento é capacitar os participantes sobre aspectos principais da contabilidade pública, processo de execução orçamentária e financeira das entidades governamentais. “Iremos ambientá-los sobre as alterações ocorridas de 2013 para cá e antecipar as próximas que vão ocorrer em 2018”, destaca o instrutor Giovanni Pacelli, mestre e doutor em Contabilidade pela Universidade de Brasília e instrutor da ENAP.

O treinamento irá proporcionar aos participantes uma visão crítica, além de condições de discutir, questionar procedimentos e promover mudanças no ambiente de trabalho. São 35h de curso e ao final todos receberão certificado. A maioria dos servidores participantes atua nas áreas de contabilidade, finanças, orçamento e controle interno, com formação em Ciências Contábeis, Administração, Economia e Direito.

A programação ainda inclui cursos em Finanças Públicas (6 a 10/11), Orçamento Público (27/11 a 1/12) e Controle Interno (4 a 8/12), todos a serem realizados na Escola de Governo, Centro Administrativo. Em cada treinamento 25 servidores participam.