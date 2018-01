Servidores derrubam grades e ocupam escada de acesso à Assembleia Legislativa

Crédito da foto: Magnus Nascimento/Tribuna do Norte

Mesmo com o reforço no policiamento, servidores que estão do lado de fora da Assembleia Legislativa derrubaram as grades de proteção e ocupam a escada de acesso ao prédio. Os policiais impediram a entrada dos servidores no Legislativo. As informações são da Tribuna do Norte e Portal No Ar.

Eles buscam acompanhar a apreciação do pacote de 18 projetos encaminhados pelo Governo do Estado à Casa. Segundo a Tribuna, não houve conflito entre os servidores e membros de sindicatos que avançaram e os policiais militares.

Entre as medidas estão a venda de terrenos e aumento da alíquota de contribuição dos servidores.