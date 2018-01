Servidores da saúde realizam novo ‘apagão’ em Natal e Pau dos Ferros na segunda-feira

Crédito da foto: Divulgação/Sindsaúde

Os servidores da saúde em greve lotados nos hospitais Walfredo Gurgel, em Natal, e Regional de Pau dos Ferros, realizarão um novo “apagão” nesta segunda-feira, 15. As informações são da assessoria de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sindsaúde/RN).

A iniciativa foi aprovada por unanimidade em assembleia do dia 10, que também aprovou a continuidade da greve. O apagão na saúde terá início às 6h, em frente ao hospital na capital do estado. Já em Pau dos Ferros, o apagão está previsto para iniciar às 7h e encerra às 10h da manhã.

Ainda de acordo com o Sindsaúde, assim como o apagão que ocorreu na última segunda (9), os servidores irão reduzir o atendimento e apenas casos de urgência e emergência serão encaminhados à unidade. Uma equipe de servidores fará a triagem dos pacientes que chegarem no hospital para encaminhá-los à outras unidades de saúde.

O sindicato esclarece que a ideia do novo apagão é protestar contra a proposta de negociação do governo do Estado que em audiência com o Sindsaúde-RN, no dia 9, se comprometeu em pagar os salários de dezembro e adiantar o de janeiro na próxima semana, no entanto, deixa de fora os servidores inativos (aposentados e pensionistas).

“Queremos sim receber os nossos salários, mas entendemos que o governo não pode excluir os aposentados que tanto fizeram por esse Estado. O tratamento deve ser o mesmo para ativos e inativos, os aposentados fizeram história na saúde do RN e devem ser valorizados”, disse Manoel Egídio, coordenador-geral do Sindsaúde-RN.

A iniciativa também deve ocorrer no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) até o próximo dia 20. De acordo com o diretor da regional do Sindsaúde Mossoró, Aldiclésio Maia, uma assembleia vai decidir a data em que será realizado o ‘apagão’ no HRTM.

Neste sábado, 13, a greve da saúde completa dois meses. A categoria reivindica o pagamento dos salários em dia, o pagamento do 13º e um calendário de pagamento para 2018. Além disso, se opõe ao pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo Robinson Faria (PSD), enviado à Assembleia Legislativa em caráter de urgência.