Seridoenses que residem em Natal deverão disputar vagas na Câmara Federal

Crédito: Ismael Medeiros

Novos nomes estão sendo estimulados a disputada rumo a Câmara Federal nas eleições de outubro. De Caicó, residente em Natal, Eliene Gomes (PSD) lançou sua pré-candidatura à deputada federal. Viúva do jornalista F. Gomes, Eliene trabalha no gabinete do deputado Vivaldo Costa.

Outro nome que também tem ganhado força no interior e na grande Natal é da advogada Isabel Gorgônio (PSD). Residente na capital a jovem é filha do ex-presidente da Câmara de vereadores da cidade de São José do Seridó, Djalma Gorgônio, irmã do médico Diogo Bruno e casada com o advogado Alan. Isabel nasceu e morou parte da vida em São José do Seridó.

Ainda a pré-candidatura da caicoense Lúcia Mara (PSD), que a há mais de dez anos, atua na capital do estado ajudando pessoas do interior que precisam de atendimento médico na capital, tem repercutido de forma positiva. Lúcia é formada em contabilidade mas tem um valoroso serviço com famílias da região do Seridó em Natal.