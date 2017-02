Seridó: Governo investe R$ 2 milhões no Microcrédito do Empreendedor e autoriza construção de casas na Nova Barra de Santana

Comerciantes de cinco cidades da região Seridó do Rio Grande do Norte receberam na manhã desta quinta-feira (16) 600 cheques do programa Microcrédito do Empreendedor, iniciativa da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Os cheques foram entregues para comerciantes de Triunfo Potiguar, Parelhas, Jucurutu, Caicó, São Fernando e Carnaúba dos Dantas, em solenidade realizada no ginásio Francisco Eufrásio Medeiros, em Jucurutu. A ação de fomento à economia potiguar resultou em investimento de quase R$ 2 milhões, com financiamentos que variam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, para trabalhadores informais e formais, respectivamente.

O ato marcou a segunda entrega de cheques em 2017 em apenas dois meses. O programa foi lançado em outubro de 2015 e já alcançou 75 cidades. Ao todo, 7 mil operações foram realizadas, o que representa investimento de R$ 18,9 milhões na economia, e geração de aproximadamente 9 mil postos de trabalho e renda. O objetivo do programa é apoiar o empreendedor potiguar gerando ocupação e renda com sustentabilidade nos diferentes setores da economia. O Microcrédito financia em até R$ 3 mil o empreendedor informal e em até R$ 6 mil o empreendedor formalizado, com atendimento individual ou em grupos de três a cinco pessoas. As taxas de juros são de 1,5% ou 1,7% ao mês. O prazo para pagar o financiamento é de até 12 meses e quem paga em dia tem desconto de 100% dos juros.

Ainda no evento, outra ação também resultou em benefícios para os residentes das cidades de Jucurutu, Jardim de Piranhas e São Fernando. Por meio da Companhia de Habitação (Cehab), foram assinados 40 contratos para construção de casas na Nova Barra de Santana, que será reassentada em função da construção da Barragem de Oiticica. O investimento é de R$ 480 mil (R$ 240 mil do Governo Federal por meio do PSH – Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, e contrapartida de R$ 240 mil do Governo do RN). A barragem de Oiticica será o segundo maior reservatório de água potiguar, com capacidade de aproximadamente 590 milhões de m³. A reserva beneficiará diretamente 350 mil habitantes abastecendo 18 municípios da região Seridó que hoje sofrem com a falta de água. A secretária da Sethas, Julianne Faria, ressaltou que tanto a entrega dos cheque como a assinatura para construção das casas são a concretização de um projeto sólido. “Nós trabalhamos muito para que os cheques pudessem ser entregues e as casas tivessem os contratos para construção iniciados. É um momento de muita alegria e de sensação de trabalho realizado porque tivemos que encontrar meios de driblar a crise e continuar investindo e atuando principalmente para os que precisam mais”, disse.

O governador Robinson Faria também destacou as ações, enfatizando que a crise não é desculpa para deixar de investir. “O Programa Microcrédito do Empreendedor significa muito mais do que apenas uma linha de financiamento; é a redenção de uma população que decidiu, assim como nós, lutar contra esse período de dificuldade financeira. Vocês agora têm a oportunidade de abrir ou expandir o próprio negócio sem ter que pedir emprego para ninguém, apenas usando a habilidade e potencial. Outra boa notícia é a construção das casas na Nova Barra de Santana para que as pessoas possam se estabelecer em um novo local com a dignidade que merecem”, encerrou.