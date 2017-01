SENAI tem milhares de vagas abertas para cursos pagos e gratuitos em janeiro e fevereiro

Se uma das suas metas para 2017 é aprender uma nova profissão ou aprimorar os conhecimentos em alguma área de atuação, esse já é o momento de procurar um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Há vagas abertas em todos as regiões para cursos de aprendizagem industrial, de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação – pagos e gratuitos. Um dos destaques em Pernambuco, por exemplo, é o curso de Tecnologia Cervejeira, além dos outros 88 cursos de curta duração nas férias, a partir de R$ 42, cada.

No Distrito Federal, há opções como o curso de Técnicas de Confeitaria, Risotos, Mecânico de Injeção Eletrônica Automotiva, Polidor Automotivo, Processo de Construção a seco Drywall e Eletricista Industrial.

Não fique de fora! O SENAI é uma das melhores instituições de ensino profissional do mundo, como comprovado na última WorldSkills, a maior olimpíada de ensino técnico do planeta. Em 2015, em São Paulo, o Brasil conquistou o primeiro lugar na competição, que contou com a presença de estudantes de 60 países. Procure agora mesmo a unidade mais próxima de você!