SEMTUR em parceria com UFRN realizarão “Curso de Empreendedorismo no Turismo” em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Currais Novos em parceria com o Programa de Extensão “Qualificação Profissional e Desenvolvimento Regional do Seridó” (Qualistur) da UFRN irão realizar nos dias 12 e 13 e 19 e 20 deste mês o “Curso de Empreendedorismo no Turismo” em Currais Novos. As inscrições acontecem até o dia 09 de novembro na SEMTUR (Av. Cel. José Bezerra, 10, Centro) das 7h às 13h. O Curso será ministrado pela turismóloga e mestre em turismo, Janaína Medeiros, que é Assessora de Atividades Operacionais do Geoparque Seridó na SEMTUR. “O curso é de grande importância para o fortalecimento do nosso turismo e de ações que beneficiem nossa economia e projetos importantes como o Geoparque Seridó”, comentou Janaína.