SEMTUR Currais Novos e SENAC ofertarão cursos de qualificação para profissionais do turismo

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Currais Novos em parceria com o SENAC ofertará no segundo semestre deste ano (agosto e setembro) três cursos de qualificação na área de turismo: técnicas para garçom, qualidade em serviços turísticos e técnicas em guiamento em geoturismo. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada um dos cursos que terão carga horária de 40h, e as inscrições acontecem a partir desta quinta-feira (10) e vão até o dia 25 de maio das 7h às 13h na Secretaria Municipal de Turismo (Avenida Cel. José Bezerra, 10).

Os recursos para a realização destas capacitações são do Projeto Governo Cidadão/Governo do Estado e o SENAC é a instituição que ministrará as aulas. Em reunião com a Assessora Operacional da SETUR RN, Carmen Vera, no dia 26 de abril em Natal, a secretária municipal de turismo de Currais Novos, Ana Albuquerque, solicitou os cursos de qualificação na área de turismo para o município afirmando que serão muito importantes para a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na cidade.

Para se inscrever nos cursos, os candidatos devem atender alguns pré-requisitos:

Técnicas Para Garçom : Escolaridade mínima: Ensino fundamental; idade mínima de 18 anos; documento de identidade RG e CPF; comprovante de residência, apresentar declaração de atuação na área de alimentos e bebidas. O curso é destinado para profissionais na área de alimentos e bebidas.

: Escolaridade mínima: Ensino fundamental; idade mínima de 18 anos; documento de identidade RG e CPF; comprovante de residência, apresentar declaração de atuação na área de alimentos e bebidas. O curso é destinado para profissionais na área de alimentos e bebidas. Qualidade em Serviços Turísticos : Escolaridade mínima: Ensino fundamental; idade mínima de 17 anos; documento de identidade RG e CPF; comprovante de residência; apresentar declaração de atuação na área do turismo. O curso é destinado para profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo e que pretendem melhorar o seu fazer profissional no que se refere ao atendimento e relacionamento com o cliente.

: Escolaridade mínima: Ensino fundamental; idade mínima de 17 anos; documento de identidade RG e CPF; comprovante de residência; apresentar declaração de atuação na área do turismo. O curso é destinado para profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo e que pretendem melhorar o seu fazer profissional no que se refere ao atendimento e relacionamento com o cliente. Técnicas em Guiamento em Geoturismo: Escolaridade mínima: Ensino fundamental; idade mínima de 18 anos; documento de identidade RG e CPF; comprovante de residência; apresentar auto declaração de atuação na área. O curso é destinado para profissionais da área do turismo.

