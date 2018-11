SEMTHAS realizou comemoração do “Dia das Crianças” com famílias atendidas pelo programa “Criança Feliz”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) realizou na tarde desta quarta-feira (31 de outubro) a comemoração do “Dia das Crianças” com as famílias atendidas pelo programa social “Criança Feliz”, que no município atende mais de 150 crianças. A festa infantil aconteceu no Centro de Múltiplo Uso “Manoel Garcia” e contou com a presença do Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, da secretária da SEMTHAS, Mércia Silva, além da equipe coordenadora do programa e famílias beneficiadas.

“Este é um momento muito importante de integração e socialização das famílias de um programa social tão importante para nossas crianças e suas famílias”, comentou o Prefeito Odon Jr. O programa “Criança Feliz” tem como prioridade cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade, além de apoiar as gestantes e, assim, estimular o desenvolvimento infantil. Uma equipe da SEMTHAS realiza visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família e iniciam um acompanhamento com orientações para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.