SEMTHAS e Conselho da Criança e do Adolescente discutem FIA e políticas sociais

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), se reuniram na sede do CMDCA com os membros do conselho, representantes políticos e de entidades beneficiadas com o FIA – Fundo da Infância e Adolescência, para discutir estratégias e políticas públicas para as crianças e jovens e a gestão do FIA. Participaram da reunião o Vice-Prefeito Anderson Alves, o secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, o secretário de educação, Jorian Pereira, o presidente da Fundação Cultural José Bezerra Gomes, Ronaldo Gomes, o Procurador Geral do Município, Adriano Brandão, a secretária municipal de turismo, Ana Albuquerque, o presidente do CMDCA, Adaildo Santos, vereadores e representantes de ONG’s. As entidades beneficiadas com os repasses dos recursos do FIA 2016 BNB 2016 foram o Casarão de Poesia e a ONG PAZ – Polícia Mirim, e na reunião desta sexta-feira foi lançado o edital do FIA para os projetos nas áreas de educação e cultura, assim como o da eleição do CMDCA 2017-2018. O Vice-Prefeito Anderson Alves afirmou que o FIA e o Conselho são importantes para as políticas sociais voltadas às crianças e jovens. “É importante essa união para avançarmos nestas políticas públicas”, disse. Para o secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, “o Conselho é um espaço de controle social e de grande responsabilidade para as políticas públicas para crianças e adolescentes”.