SEMTHAS abre inscrições para os idosos que desejam participar das atividades do CCI João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de Currais Novos está com inscrições abertas para os idosos a partir dos 60 anos que desejam participar das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCI Centro de Convivência dos Idosos “Tetê Salustino”, e informa que os interessados devem procurar o CCI na Rua Professora Maria das Graças, JK (Vizinho à Creche Margarida Cunha) de segunda à sexta das 13h às 17h, para efetuarem a inscrição.

De acordo com a coordenadora do CRAS “Fátima Barbosa”, Amanda Costa, neste ano deverão ser ofertados para os idosos oficinas como pintura, música, canto, dança, além de jogos e pintura.