Semarh e Dnocs discutem Oiticica e a adutora de Currais Novos

O Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Ivan Júnior, participou, nesta manhã (30), de uma reunião na sede do Departamento Estadual de Obras Contra a Seca (Dnocs), em Fortaleza, para tratar dos repasses financeiros da obra da Barragem de Oiticica.

Participaram da reunião o diretor de infraestrutura hídrica do Departamento, Roberto Otto e o diretor administrativo, Gustavo Henrique Paiva. Como resultado desse encontro, o Dnocs já enviou um despacho ao Ministério da Integração com dados do repasse. “A verba deve chegar na próxima terça-feira (04), aos cofres do Tesouro Estadual” disse Ivan.

Ainda na sede do órgão, o secretário participou de outra reunião para tratar do andamento da obra da adutora de engate rápido de Currais Novos, obra de responsabilidade do Departamento. Na oportunidade, ele solicitou informações e questionou a finalização desse sistema que também abastecerá a cidade de Acari.

De acordo com o Ivan, a informação repassada, pelo engenheiro fiscal da obra, George Pontes, foi que testes desse sistema adutor serão iniciados no próximo dia cinco de julho e até dia 15 de julho o Dnocs deve estar entregando a obra. “Estamos atentos à situação hídrica do Seridó e acompanhando de perto o andamento dessa obra que vai amenizar os danos causados por essa longa estiagem” ressaltou ele.

O sistema adutor de engate rápido de Currais Novos captará água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a 80 km de distância. A obra será inicia na RN-118, passa pelo entroncamento com a BR-226, até a zona urbana de Florânia. Ele também abastecerá o município de Acari, onde o principal açude, o Gargalheiras, se encontra com 0,22% de sua capacidade.