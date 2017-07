Semarh apresenta ações do “Água para Todos” a técnicos do Governo Federal

As ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), no âmbito do Programa água Para Todos (PAT), estão sendo apresentadas a uma equipe técnica do Ministério da Integração (MI), durante uma visita de acompanhamento e fiscalização do convênio.

A agenda iniciou na tarde de ontem (26), com uma reunião no gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Ivan Júnior, e se estende até a próxima sexta-feira (28). Nesta quinta-feira, a programação acontece no interior, com visitas para verificar a implantação e andamento das tecnologias.

A meta do PAT aqui no RN é atender 4500 famílias com implantação de 57 barreiros e 145 sistemas simplificados de abastecimento de água.

O Titular da Semarh frisa que o Estado é pioneiro em algumas das ações desenvolvidas pelo PAT, como por exemplo, a implantação de dessalinizadores em conjunto com os sistemas simplificados. “Alteramos o plano de trabalho inicial e conversamos com o MI, que nos autorizou a inserção dos sistemas de dessalinização”, disse. Ivan Júnior ressalta ainda que a Semarh se destaca pela metodologia usada pela equipe de mobilização social do Programa. “O modelo de gestão dos sistemas é todo montado junto com a comunidade, no intuito que os beneficiários entendam a importância da participação deles para a sustentabilidade da tecnologia”.

O Coordenador Geral de Programas e Projetos Especiais da Secretaria de Desenvolvimento Regional do MI, Rafael Rodrigues, elogia a iniciativa do Secretário Ivan Júnior de solicitar a visita e aponta que será muito importante a verificação das obras de engenharia e a conversa com as famílias beneficiadas, no tocante à continuação e até ampliação do convênio.

O Coordenador Estadual do Programa e Assessor Técnico da Semarh, Ranielle Linhares, acrescenta que essa vistoria vai facilitar a liberação dos recursos previstos para a segunda etapa. Dos 145 sistemas de abastecimento previstos, 26 já foram finalizados e 50 estão em andamento. Já em relação aos 57 barreiros, que vão permitir água para o rebanho dos agricultores, 13 já foram concluídos.

O “Água para Todos” é programa do Governo Federal voltado para o semiárido nordestino. Convênios assinados entre o Ministério da Integração e o Governo do Estado, através da Semarh, estão disponibilizando R$ 23 milhões para a implantação dos sistemas simplificados de abastecimentos de água em comunidades e aglomerados rurais e mais R$ 3,8 milhões para a construção dos barreiros.

Os critérios de escolha das cidades foram elencados no decreto de criação do “Agua Para Todos” e entre eles estão: Que os municípios apontados estejam entre os que receberam decreto de situação de emergência em decorrência da seca, entre os anos de 2003 e 2013, que sua população esteja em situação de extrema pobreza ou que sua população rural não possua acesso adequado às fontes hídricas para consumo humano ou dessedentação animal.