Semana Pedagógica foi aberta nesta terça, 07, com mesa redonda sobre aprendizagem

Educadores, gestores escolares e equipes de profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Currais Novos participaram na manhã desta terça-feira (07) da abertura da “Semana Pedagógica”, encontro que aconteceu na Quadra de Esportes do IFRN/Campus Currais Novos e que contou com a presença do Prefeito Odon Jr, do Vice-Prefeito Anderson Alves, do Secretário Municipal de Educação, Jorian Pereira, além da presença de vereadores e de representantes de instituições educacionais.

“Queremos construir resultados melhores para a educação municipal, e nosso papel é servir bem à comunidade e dar auxílio e amparo aos gestores para que possam prestar bons serviços à população”, disse o secretário Jorian. Para o Prefeito Odon Jr, uma das metas principais de sua gestão é ampliar o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, crescer o número de matrículas na rede municipal e a valorização dos profissionais. “Muito importante a parceria com os educadores para avançarmos nos índices educacionais e ampliarmos os resultados”, comentou o prefeito Odon Jr, pedindo apoio aos educadores nas ações do “Plano de Contingência Contra as Arboviroses”. “O trabalho de conscientização com as crianças, jovens e adultos será importante para vencermos esta luta”, disse.

A abertura da Semana Pedagógica contou com um debate sobre o tema “Aprendizagem mediada: mobilizando saberes?”. Durante esta terça, os educadores poderão participar de 6 salas temáticas com a participação de diversos formadores.