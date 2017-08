Semana Mundial do Aleitamento Materno terá programação especial nas UBS de Currais Novos

O melhor e mais poderoso alimento para os bebês, o leite materno, contribui para inúmeros benefícios na vida do recém-nascido, como o fortalecimento da imunidade, e protege contra infecções e alergias. Em todo o mundo, cerca de 120 países se mobilizam durante este mês de agosto para conscientizar a população e profissionais da saúde sobre a importância do aleitamento materno, ações estas que fazem parte do “Agosto Dourado”.

Em Currais Novos, a “Semana Mundial do Aleitamento Materno 2017”, que tem como tema “Todos Juntos pela Amamentação”, está sendo promovida através da Secretaria Municipal de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde – UBS com uma programação diversificada, que reúne gestantes, lactantes e profissionais da saúde em diversas atividades. Nesta terça-feira (08), acontecerá no auditório do IFRN a partir das 8h o “Seminário da Semana Mundial do Aleitamento Materno”, com palestras e debates sobre o tema.

A “Semana Mundial do Aleitamento Materno” em Currais Novos contará com ações em todas as UBS. Confira a programação:

07/08: UBS Ferreirinha: Ação de incentivo ao aleitamento materno no Pré-Natal

08/08: UBS Centro: Grupo de gestante e roda de conversa multiprofissional sobre aleitamento materno

09/08: Farmácias e supermercados: ações de proteção legal ao aleitamento materno nas farmácias e supermercados com a Vigilância Sanitária

09/08: UBS Joaninha Parteira: Atividade coletiva para mães (roda de conversa e shantala para crianças)

09/08: UBS Maria das Dores: Abertura do grupo de gestantes às 15h. Palestra com o tema “Promoção do aleitamento materno”

09/08: UBS Manoel Salustino I e II: Às 15h, Roda de conversa com as gestantes e lactantes e equipe do NASF sobre a importância da amamentação; depoimentos de mães que amamentaram seus filhos até os dois anos de idade.

09/08: UBS JK I e II: Grupo de aleitamento materno

09/08: UBS Catunda: Encontro com as gestantes sobre a técnica de amamentação e os benefícios para mãe e crianças

10/08: Farmácias e supermercados: Ações de proteção ao aleitamento materno nas farmácias e supermercados com a Vigilância Sanitária

10/08: UBS José Vilani: Educação em saúde com gestantes no atendimento do pré-natal

10/08: UBS Catunda: Encontro com as gestantes sobre a técnica de amamentação e os benefícios para mãe e crianças

10/08: UBS Maria das Dores: CeD Coletivo. Às 8h, palestra com o tema “Promoção do aleitamento materno exclusivo até os 06 meses”

10/08: UBS Sílvio Bezerra de Melo: Às 7h, Sala de espera para gestantes que farão a consulta de pré-natal

10/08: UBS José Dantas: Sala de espera conduzida pelos residentes da materno-infantil

10/08: UBS Expedito Araújo: CeD Coletivo, com roda de conversa multiprofissional sobre aleitamento materno

11/08: Encerramento da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2017, com homenagem às mães lactantes, no Salão Nobre da Prefeitura, às 8h.