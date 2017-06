Semana do Meio Ambiente da UFRN começa nesta segunda, 5

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) promove a partir desta segunda-feira, 05, a Semana do Meio Ambiente da UFRN: integrando saberes para a sustentabilidade. A programação se estende até 10 de junho com oficinas, mesas redondas, rodas de conversa, atividades físicas e culturais envolvendo temas que remetam ao uso, recuperação e cuidado com o meio ambiente. A cerimônia de abertura acontece às 15h do dia 5 no auditório da Reitoria da UFRN, no campus central, seguida pelo diálogo de abertura “Oportunidades e desafios para a conservação dos recursos naturais, com especial atenção à Caatinga”.

Organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), Diretoria de Meio Ambiente da Superintendência de Infraestrutura (DMA-INFRA) e unidades acadêmicas da universidade, a iniciativa celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. As inscrições são realizadas no Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas (Sigaa), onde também está disponível a programação completa do evento: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/91804893

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN