“Semana do Idoso” em Currais Novos terá programação especial no CCI

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

“Envelhecer com Dignidade: Direitos, Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa” é o tema da “Semana do Idoso” deste ano que terá uma programação especial em Currais Novos a partir desta segunda-feira (01), Dia Internacional da Pessoa Idosa, com atividades e ações promovidas pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) com apoio do CRAS Dra Fátima Barbosa.

Nesta segunda (01), a abertura da “Semana do Idoso” acontece às 14h no SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “CCI – Centro de Convivência de Idosos Tetê Salustino”, que contará com palestra de Dr. Rafael Diniz (Presidente da Seccional OAB Currais Novos) sobre “Direitos do Idoso”, e em seguida acontece apresentação cultural. Na terça (02), às 15h acontecerá no CCI uma roda de conversa sobre alimentação saudável e qualidade de vida na terceira idade (Equipe NASF e Residência Multiprofissional), e logo em seguida acontecerá caminhada até a Praça Tetê Salustino onde terá aula de ginástica laboral (Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde). Na quinta-feira (04), os idosos irão participar de uma tarde cultural na Praça Cristo Rei, com campeonato de jogos (Parceria com a SEMEC), e depois participam do Projeto “Música e Arte na Praça”. Na sexta-feira (05), a programação tem início às 9h no CCI com apresentação cultural de Leonardo, do SCFV de Idosos da cidade de Carnaúba dos Dantas, e em seguida acontece o tradicional “Forró do CCI” e o almoço de encerramento.