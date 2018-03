Semana do Consumidor: Procon Legislativo atende em Parnamirim a partir de hoje

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

O Procon Legislativo realiza a partir desta segunda-feira (19), no Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro, no município de Parnamirim, o atendimento de demandas litigiosas, dentro da programação da Semana do Consumidor, promovida pela seccional potiguar da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica.

Uma das primeiras a chegar para o atendimento, a servidora pública Kátia Maria de Figueira se surpreendeu com a possibilidade de sua demanda ser encurtada. Originalmente, ela foi ao Fórum em busca de uma demanda judicial contra uma faculdade particular de Natal.

“Mas aqui, a possibilidade de ela conseguir um acordo, em curto espaço de tempo, é muito maior. No Judiciário, haverá o trâmite processual que é peculiar dos procedimentos jurídicos, o que naturalmente causa demora se comparado com o atendimento do Procon Legislativo”, enfatizou o coordenador do órgão, Dari Dantas.

Para a desembargadora Zeneide Bezerra, a parceria com a Assembleia Legislativa tem sido de grande contribuição para o Judiciário, na medida em que viabiliza que a Justiça tenha foco em outras questões.

“É de uma importância inestimável o trabalho de órgãos como o Procon Legislativo. Na medida em que menos demandas são depositadas sobre o Judiciário, podemos focar nossas energias e recursos em questões coletivas”, destacou a desembargadora.

A unidade móvel do Procon Legislativo atende com a mesma estrutura da sede do órgão. Desse modo, o consumidor interessado em acionar o órgão, só precisa apresentar os mesmos documentos que levaria se fosse acionar o órgão em seu endereço fixo: identificação e todos os comprovantes de que dispuser para comprovar sua causa. Algumas demandas são conciliadas imediatamente através de contato telefônico.

SERVIÇO

Procon Itinerante

Quando: 19 e 20 de março

Onde: Fórum Tabelião Otávio Gomes de Castro – Rua Suboficial Farias, 280, Monte Castelo, Parnamirim/RN

Horário: das 9h às 15h