SEMAAB Currais Novos realiza cadastro de estabelecimentos geradores de resíduos da saúde

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Coordenação de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMAAB) realiza a partir desta quinta-feira (18) o cadastro dos estabelecimentos geradores de resíduos da saúde, questionário este disponível através do sitehttp://prefeituracurraisnovos.com.br/ ou do Linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGt8BYUU8ZOEHnfPz99-wSNRXMl9KtgdPkNIsK7EH5GVyew/viewform que deve ser preenchido e entregue até o dia 02 de novembro na sede da SEMAAB (Antigo CSU) ou enviado de forma online.

De acordo com a SEMAAB, os geradores de resíduos que deverão se cadastrar são aqueles especificados na Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005, a qual aplica-se à “todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares” (Art. 1º).