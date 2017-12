Sem os R$ 600 milhões da União, saída para o RN será empréstimo junto ao Banco Mundial

Crédito da foto: Reprodução

A ajuda financeira de R$ 600 milhões, para amenizar a crise no Rio Grande do Norte, está descartada. A saída, de emergência, será um empréstimo junto ao Banco Mundial. O plano está sendo estudando por técnicos do Ministério da Fazenda e do próprio Banco Mundial.

Segundo o portal de notícias G1, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta terça-feira (26) que a União não liberar recursos para o RN ou qualquer estado que se encontre em crise, porque não há parâmetros legais, principalmente depois da recomendação do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União (TCU)..

Com os salários dos servidores atrasados, o estado tinha o objetivo de receber R$ 600 milhões da União, por meio de uma medida provisória. Os recursos seriam liberados no início de janeiro, inclusive, o governador Robinson Faria (PSD) já havia anunciado que pagaria o décimo terceiro salários dos servidores até o dia 10 de janeiro e a folha de dezembro até o dia 29 de janeiro. Agora, o calendário está comprometido. .

Segundo Ana Paula Vescovi, o plano em análise deve incluir uma operação de crédito do Banco Mundial ao estado para dar alívio temporário às contas públicas, além de um programa de controle de gastos.

O plano, acrescentou Ana Paula, poderá servir de parâmetros para outros estados que a exemplo do Rio Grande do Norte tenham baixo índice de endividamento, mas enfrentam dificuldades financeiras.

O governador Robinson Faria ainda não se pronunciou sobre o calendário de pagamento. O governo apenas emitiu uma nota afirmando que iria recorrer ao Ministério da Fazenda para “salvar” a ajuda financeira de R$ 600 milhões