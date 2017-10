Sejuc suspende visitas íntimas e sociais nas unidades prisionais do RN

Crédito da imagem: A suspensão começou a valer já nesta quarta-feira, 11, e é válida por 30 dias (Foto – Luciano Lellys).

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Sejuc) emitiu nesta quarta-feira, 11, portaria suspendendo as visitas íntimas e sociais nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte. A medida foi tomada em razão da morte do agente penitenciário Thiago Jefferson Bezerra de Lima em Natal na noite da terça-feira, 10, e dos recentes atentados contra os agentes.

A suspensão começou a valer já nesta quarta-feira, 11, e é válida por 30 dias. A Sejuc afirma na Portaria que as visitas têm sido usadas pelos detentos para arquitetar e difundir planos das organizações criminosas no Estado.

A Portaria destaca que somente nos meses de setembro e outubro deste ano, quatro agentes penitenciários foram alvos de ataques no RN.

Na noite da terça-feira, o agente Thiago Jefferson foi assassinado dentro da casa onde morava, em Natal. O secretário da Sejuc, Mauro Albuquerque Araújo, destacou que o assassinato do agente possui “características de execução pela função pública”.

Ana Paula Cardoso