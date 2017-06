Segundo dia de FORRONOVOS reuniu grande público na Arena do Forró e no Largo do Tungstênio

A programação desta sexta-feira (16) do XXII FORRONOVOS reuniu grande público na “Arena do Forró” e no Largo do Tungstênio durante as apresentações culturais das quadrilhas juninas escolares e de cidades vizinhas, assim como nos shows musicais com Guilherme Dantas e Robson Carneiro e o Forró de Autoridade. O FORRONOVOS é um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, e apoio de todas as secretarias municipais.

No Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”, aconteceram apresentações especiais de escolas municipais, creches, programas sociais como o CCI – Centro de Convivência de Idosos, e participações de quadrilhas juninas de cidades circunvizinhas. No Largo do Tungstênio, o público lotou o espaço e se divertiu ao som de Guilherme Dantas e Robson Carneiro. Neste sábado (17), o FORRONOVOS terá a tradicional “Corrida da Fogueira” e o Festival de Quadrilhas Juninas na categoria “Tradicional”. Confira a programação deste sábado (17):

16h: Corrida da Fogueira, com largada no Largo do Tungstênio Hotel

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”

Apresentação da Rainha do Forronovos; Festival de Quadrilhas Juninas Tradicionais com entrega de premiação

Corredor Cultural “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Antônio Lins Sanfoneiro, Boi de Reis de São José de Campestre, Bonequeiro Duda da Boneca de Natal

23h: Palco Principal

Show Musical com Lara Amélia, Forró Tá Danado de Bom