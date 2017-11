Segundo dia de atendimento do Procon Móvel em Angicos tem grande procura

Crédito das Fotos: João Gilberto

O Procon Móvel da Assembleia Legislativa segue prestando orientações à população da cidade de Angicos e região sobre os direitos e deveres do consumidor. Nesta quinta-feira (23), a unidade itinerante do órgão voltou a se instalar em frente à Câmara Municipal, onde vem prestando esclarecimentos e dando encaminhamento às pessoas que procuram pelo serviço. A unidade móvel fica no local até a tarde de hoje.

“O Procon Móvel consiste em uma ação desenvolvida pelo Legislativo Estadual que busca interiorizar os atendimentos do órgão em defesa dos direitos do consumidor potiguar. Por meio desse projeto, ampliamos e democratizamos a atuação do Procon da Assembleia, fazendo com que os nossos serviços cheguem à população de todo o Rio Grande do Norte”, explica o coordenador do órgão, Dary Dantas. Segundo ele, o Procon foca em solucionar os conflitos consumeristas buscando sempre o comum acordo entre as partes, sem a necessidade de formalização de processos judiciais.

Disposta a quitar uma antiga dívida pendente, a agente de saúde Kellia Regina procurou o atendimento do Procon Móvel em busca de ajuda para tentar chegar a um acordo com o seu credor. “Tomei conhecimento da presença do órgão na cidade e vim me informar sobre os procedimentos necessários para negociar a dívida que contraí”, contou ela. Satisfeita com as orientações recebidas, a agente enalteceu a permanência do órgão legislativo no município. “Ações como essa da Assembleia Legislativa, que de forma gratuita oferece importantes benefícios para a sociedade, são sempre bem vindas e devem ser replicadas cada vez mais”, acrescentou a agente.

Com restrições em seu CPF, o servente de pedreiro, Edílson Belo da Silva, foi outro que recorreu aos serviços do Procon Móvel na manhã desta quinta-feira em busca de informações sobre como solucionar a pendência em seu Cadastro de Pessoa Física. “Consultando a situação do meu CPF, me deparei com uma restrição que não sabia como resolver. Agora, com a ajuda dos atendentes aqui do Procon da Assembleia, já sei que medidas devo tomar”, falou ele.

Insatisfeita com o serviço de atendimento ao cliente de uma loja de departamento onde comprou um móvel, a estudante Francisca Maria de Lima formalizou processo no Procon Móvel visando a substituição do produto defeituoso que adquiriu. “Comprei um guarda-roupa que vem apresentado problemas desde o início. De lá para cá já são três meses que venho tentando uma solução por parte da loja, mas nada é feito. Acredito que agora, com a orientação e intermédio de serviço especializado na proteção ao consumidor, consiga enfim solucionar esse problema”, afirmou ela que, na oportunidade, também apresentou queixa contra a sua operadora de cartão de crédito. “Estou aproveitando ao máximo essa louvável ação para resolver as minhas causas enquanto consumidora”, concluiu.

Os resultados dos atendimentos prestados em Angicos, que teve início na manhã da última quarta-feira (22) e seguem até o final da tarde de hoje, apontam para uma maior quantidade de conflitos relacionados à transações financeiras com planos de saúde e operadoras de cartão de crédito. As queixas contra empresas de telefonia móvel também são uma constante.

Após passagem por Angicos, a ação segue para Macau, onde irá prestar atendimentos nos dias 29 e 30 de novembro, integrando a programação do projeto Assembleia e Você. O Procon Móvel já esteve em bairros de Natal, Parnamirim e Ceará-Mirim. Ainda sem data definida, o projeto irá contemplar em breve os bairros de Mãe Luiza, Planalto e Redinha, na capital potiguar.

Serviço

Além do atendimento itinerante, o Procon Legislativo atende de segunda a sexta-feira na rua Jundiaí, no bairro do Tirol, em Natal. O órgão também disponibiliza orientação através do telefone 3615-9000 ou no Whatsapp 98849-1189.