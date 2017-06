Secretários e coordenadores participaram de Oficina de Planejamento e Orçamento Participativo

Secretários e coordenadores de todas as secretarias da Prefeitura de Currais Novos participaram durante toda a manhã desta terça-feira (13) no Salão Nobre do “Palácio Raul Macedo”, de oficina sobre o planejamento estratégico das ações nos diversos setores, assim como do orçamento participativo, que é de extrema importância para nortear as ações a serem executadas pelo poder executivo durante o ano.

A oficina, ministrada pela gestora de planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, Marcia Pelleuse, contou com a presença do Prefeito Odon Jr e do Vice-Prefeito Anderson Alves. “Muito importante esta oficina para planejarmos nossas ações para nossa gestão de forma participativa com apoio da população”, disse o Prefeito Odon Jr.