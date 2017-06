Secretário recebe do CONASS o Projeto de Reestruturação Gerencial da Sesap

O secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, George Antunes, recebeu nesta segunda-feira (26), das mãos do secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandir Frutuoso, o Projeto de Reestruturação Gerencial da Sesap, elaborado por servidores da pasta durante várias reuniões técnicas nos últimos meses.

O secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, George Antunes, agradeceu e disse que “o planejamento de uma gestão não deve ser feito dentro de gabinete, mas por equipes de técnicos como aconteceu com o projeto de reestruturação”. Os técnicos responsáveis pelo projeto falaram do esforço concentrado e do apoio do Conass.

De acordo com Frutuoso, é missão do Conass apoiar as Secretarias Estaduais de Saúde, visando o fortalecimento da gestão estadual no SUS. “Com esse propósito é que foi desenvolvido o Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde”.