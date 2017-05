Secretário da Sejuc planeja mais intervenções na PEP

O titular da Secretaria da Justiça e da Cidadania (SEJUC) Mauro Albuquerque, informou na manhã desta sexta-feira (26) que já começou reforma da Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP). O projeto da obra, de autoria do Departamento de Engenharia da Sejuc, contempla a substituição de todas as guaritas.

Totalmente remodeladas, cada guarita terá banheiro interno e nova instalação elétrica, oferecendo melhor estrutura para os servidores guariteiros. Um dos dois pavilhões já foi esvaziado para recolocação das grades e fechamento das celas onde estão os presos. O serviço reforço da unidade já começou.

Além disso, uma ronda externa está sendo feita, com mais agentes penitenciários do efetivo do Grupo de Operações Especiais (GOE) que está reforçando as equipes da PEP.

Mauro Albuquerque disse, ainda, que o túnel usado para a fuga do último dia 24 começou a ser fechado, de dentro da penitenciária para fora, e será totalmente obstruído com o apoio técnico da empresa responsável pela manutenção da torre de bloqueio de sinal de celular, que fica nas imediações do túnel.

As afirmações foram feitas pelo secretário durante entrevista concedida ao RNTV 1ª Edição, da InterTV Cabugi. Os presos mostrados pela reportagem, na ocasião, supostamente usando drogas no pátio da penitenciária, serão identificados e responsabilizados pela direção, afirmou o secretário. Mais uma revista detalhada será feita para identificar possíveis materiais ilícitos em posse dos presos internos.

O secretário lembrou ainda, que o sistema penitenciário potiguar se recupera de vinte anos de abandono, com as medidas que estão sendo tomadas atualmente. A construção da Cadeia Pública de Ceará Mirim, com mais 603 vagas, prevista para outubro de 2017; a reforma e o reforço da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga (Pavilhão 5); da Penitenciária Estadual de Alcaçuz; aquisição de mais armamento, coletes balísticos e munições para o trabalho dos agentes penitenciários. Inclusive com previsão para equipar os 571 agentes penitenciários que vão entrar no sistema via concurso público, até o fim deste ano.

Apesar da morosidade da burocracia, a Sejuc se empenha em reestruturar as trinta e duas (32) unidades prisionais de todo o Rio Grande do Norte, enfrentando os desafios da lei.