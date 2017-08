Secretário afirma que repasses estão regularizando abastecimento

O abastecimento gradativo da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) e, consequentemente, dos hospitais da rede pública, foi um dos temas tratados pelo secretário George Antunes em entrevista ao Jornal do Dia, exibido pela TV Ponta Negra, na edição desta sexta-feira (4).

O secretário afirmou que a primeira parcela de R$ 50 milhões repassada ao Estado pelo Governo Federal mediante o Decreto de Calamidade Pública contribuiu para que a Secretaria de Estado da Saúde do RN (Sesap) conseguisse honrar diversos compromissos com os fornecedores e regularizar pendências. Com a retomada dos contratos, diariamente a Unicat recebe novos medicamentos que estão sendo entregues às unidades e à população.

“Esses recursos permitiram, por exemplo, dotarmos a Unicat de importantes itens que estavam em falta e tirar a secretaria da situação de extrema calamidade em que se encontrava. O dinheiro veio no momento certo e com o novo repasse que está para acontecer, no próximo dia 10, a regularidade no abastecimento será mantida”, garantiu o secretário.

Novos leitos

A implantação de novos leitos de UTI também foi citada pelo secretário como prioridade da gestão. George Antunes afirmou que até o final deste mês será assinada a ordem de serviço para início de reformas e a previsão é a entrega de 60 leitos até dezembro. Além destes, a ampliação do número de leitos será concretizada com a reestruturação dos hospitais.